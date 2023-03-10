Житель Карелии отобрал у кемлянки 50 тыс. рублей под угрозой муляжа газового баллончика

Кемский горсуд вынес приговор горожанину, который пошел на грабеж с муляжом газового баллончика в руках.
Предварительное следствие квалифицировало преступные действия обвиняемого по статье «Разбой». По версии следствия, кемлянин вломился в квартиру горожанки, потребовал передать ему 50 тысяч рублей, угрожая при этом предметом, похожим на газовый баллончик.
Женщина сильно испугалась и отдала деньги. Злоумышленник всю сумму потратил на личные нужды.
В судебном заседании вину он не признал, рассказали в объединенной пресс-службе судов Карелии.
Прокурор попросил переквалифицировать действия подсудимого со статьи «Разбой» на «Грабеж».
Суд приговорил кемлянина к трем годам колонии строгого режима.
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