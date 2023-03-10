Житель Карелии отобрал у кемлянки 50 тыс. рублей под угрозой муляжа газового баллончика

Кемский горсуд вынес приговор горожанину, который пошел на грабеж с муляжом газового баллончика в руках.

Предварительное следствие квалифицировало преступные действия обвиняемого по статье «Разбой». По версии следствия, кемлянин вломился в квартиру горожанки, потребовал передать ему 50 тысяч рублей, угрожая при этом предметом, похожим на газовый баллончик.



Женщина сильно испугалась и отдала деньги. Злоумышленник всю сумму потратил на личные нужды.



В судебном заседании вину он не признал, рассказали в объединенной пресс-службе судов Карелии.



Прокурор попросил переквалифицировать действия подсудимого со статьи «Разбой» на «Грабеж».



Суд приговорил кемлянина к трем годам колонии строгого режима.