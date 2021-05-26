Житель Карелии отправится на 15 лет в колонию за убийство жены на глазах 10-летнего сына

В Сегежском районе суд приговорил мужчину к 15 годам колонии строго режима за преступления, совершенные в отношении многодетной матери и ее подруг, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Сегежского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого сразу в нескольких преступлениях.

Установлено, что в апреле 2020 года у подсудимого произошел конфликт с женой, с которой он воспитывал четверых совместных детей. Из-за ссоры женщина осталась на ночь у подруг, не предупредив мужа. В течение всей ночи супруги общались посредством смс сообщений, в которых супруг в грубой форме высказывал недовольство поведением жены и ее знакомых. Ближе к утру женщина вернулась в квартиру вместе с двумя подругами, поскольку боялась встречи с мужем. Как только супруга вошла в квартиру, мужчина, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, начал наносить ей удары ножом, один из которых стал смертельным. Свидетелем стал старший сын. Ребенку на этот момент было всего 10 лет.

Одна из подруг попыталась помочь потерпевшей остановить озверевшего мужчину, но также получила ножевое ранение в грудь. Обе подруги убежали из квартиру, однако подсудимый стал их преследовать. Выйдя на улицу, он направил в их сторону нож и угрожал убийством. Слова мужчины женщины в сложившихся обстоятельствах восприняли вполне реально. Остановить убийцу смогли полицейские, подъехавшие к месту кровавой разборки.

Суд признал мужчину виновным в убийстве, в покушении на убийство двух лиц, а также угрозе убийством.

Осужденному назначено наказание в виде 15 лет исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, судом частично удовлетворены гражданские иски матери убитой, одной из потерпевших женщин, а также прокуратуры района в интересах несовершеннолетних детей о взыскании компенсации морального вреда. Общая сумма компенсация составила 3 млн 700 тыс. рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, в столице Карелии будут судить мужчину, обвиняемого в убийстве своей сожительницы.