Житель Карелии отправится в колонию на 7 лет за жестокое убийство

В январе житель Сегежи забил мужчину до смерти, сообщили в прокуратуре Карелии.

Ранним утром 7 января по дороге в магазин, куда 26-летний подсудимый шел для приобретения спиртного, между ним и потерпевшим произошел конфликт. Подсудимый нанес мужчине не менее 12 ударов руками и обутыми ногами по лицу, голове, туловищу, верхним и нижним конечностям. После причинения потерпевшему тяжких увечий молодой человек покинул место преступления.

Благодаря прохожим, мужчина был доставлен в Сегежскую ЦРБ, где скончался от полученных травм – у него образовалась закрытая тупая черепно-лицевая травма.

Вину в совершении преступления подсудимый признал, активно содействовал органам предварительного расследования в его раскрытии, принес извинения родственникам погибшего.

Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет с отбыванием с исправительной колонии строгого режима. В пользу потерпевшей стороны с подсудимого судом взыскан 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.