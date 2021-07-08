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Житель Карелии, отсидевший срок за избиение полицейских, обматерил стража порядка в магазине

Новости. Криминал
13:59, 09 Июля 2021
фото: © Евгений Курсков/ТАСС

В Медвежьегорском районе будут судить мужчину, который оскорбил сотрудника полиции, сообщили в прокуратуре Карелии.

В ходе предварительного расследования установлено, что вечером 1 мая обвиняемый, находясь помещении магазина «Пятерочка» в Медвежьегорске, в присутствии покупателей громко выражался нецензурной бранью. Среди присутствующих был сотрудник полиции, находившийся в форменном обмундировании и при исполнении полномочий.

Полицейский потребовал от обвиняемого прекратить нарушение общественного порядка. Но дебошир, желая унизить честь и достоинство представителя власти, в присутствии посторонних обматерил сотрудника полиции.

В ходе расследования обвиняемый полностью признал свою вину. Установлено, что мужчина в конце ноября 2020 года был освобожден условно-досрочно из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершенные им ранее преступления, в том числе за применение насилия в отношении полицейских.

Уголовное дело после вручения обвиняемому копии обвинительного заключения направлено мировому судье судебного участка Медвежьегорского района для рассмотрения по существу.

Ранее суд приговорил жителя Кемского района к 240 часам обязательных работ за публичное оскорбление сотрудника полиции.

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