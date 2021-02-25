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Житель Карелии поднял сумку и стал фигурантом уголовного дела

Новости. Криминал
13:09, 26 Февраля 2021
фото: © pixabay.com
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В Сортавале нашли потратившего чужие деньги мужчину, сообщает МВД Карелии.

На прошлой неделе в дежурную часть полиции Сортавальского района обратилась 69-летняя жительница райцентра. Она обнаружила, что потеряла сумку, в которой находились деньги, документы и личные вещи.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили обстоятельства произошедшего и личность подозреваемого. Выяснилось, что сумку женщина забыла на улице, когда садилась в машину, а нашел ее 29-летний прохожий. Мужчина не стал прикладывать усилий, чтобы найти владелицу, и принес чужую сумку домой. Он забрал себе 5 тысяч рублей, от остального же планировал избавиться, но не успел.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.

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