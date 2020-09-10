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Житель Карелии погасил долг, узнав об аресте здания

Новости. Общество
18:40, 11 Сентября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Григорий Сысоев
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Житель Питкярантского района накопил долг почти на 100 тысяч рублей, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.

Мужчина задолжал в доход государства более 93 тысяч рублей.

Приставы не могли застать должника дома.

В итоге на недвижимое имущество и автомобиль был наложен запрет на регистрационные действия.

Также приставы арестовали здание, принадлежащее должнику на праве собственности.

После такой принудительной меры мужчина погасил весь долг.

Ранее в Карелии приставы арестовали элитный автомобиль Jaguar за долг в 14 млн рублей.

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