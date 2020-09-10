Житель Карелии погасил долг, узнав об аресте здания

Житель Питкярантского района накопил долг почти на 100 тысяч рублей, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.
Мужчина задолжал в доход государства более 93 тысяч рублей.
Приставы не могли застать должника дома.
В итоге на недвижимое имущество и автомобиль был наложен запрет на регистрационные действия.
Также приставы арестовали здание, принадлежащее должнику на праве собственности.
После такой принудительной меры мужчина погасил весь долг.
Ранее в Карелии приставы арестовали элитный автомобиль Jaguar за долг в 14 млн рублей.
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