Житель Карелии погасил долг, узнав об аресте здания

Житель Питкярантского района накопил долг почти на 100 тысяч рублей, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.

Мужчина задолжал в доход государства более 93 тысяч рублей.

Приставы не могли застать должника дома.

В итоге на недвижимое имущество и автомобиль был наложен запрет на регистрационные действия.

Также приставы арестовали здание, принадлежащее должнику на праве собственности.

После такой принудительной меры мужчина погасил весь долг.

Ранее в Карелии приставы арестовали элитный автомобиль Jaguar за долг в 14 млн рублей.