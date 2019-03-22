Житель Карелии пойдет под суд за кражу 17 бутылок водки в Рождество

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Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Прионежья, который в ночь на Рождество украл из магазина 17 бутылок водки, сообщает ведомство.
По версии следствия, 38-летний ранее судимый житель Прионежья в поселке Софпорог Лоухского района в ночь на Рождество с приятелем с помощью топора разбил окно в местном магазине.
Через окно они смогли вытащить из магазина 17 бутылок водки. Ущерб составил 4 тысячи рублей.
Злоумышленник был задержан по горячим следам. К тому моменту от украденного осталось только 2 бутылки водки.
Задержанному предъявлено обвинение по ч.2 ст. 158 УК РФ "Кража".
Уголовное дело направлено в Лоухский районный суд для рассмотрения по существу.
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