Житель Карелии пойдет под суд за кражу 17 бутылок водки в Рождество

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Прионежья, который в ночь на Рождество украл из магазина 17 бутылок водки, сообщает ведомство.

По версии следствия, 38-летний ранее судимый житель Прионежья в поселке Софпорог Лоухского района в ночь на Рождество с приятелем с помощью топора разбил окно в местном магазине.

Через окно они смогли вытащить из магазина 17 бутылок водки. Ущерб составил 4 тысячи рублей.

Злоумышленник был задержан по горячим следам. К тому моменту от украденного осталось только 2 бутылки водки.

Задержанному предъявлено обвинение по ч.2 ст. 158 УК РФ "Кража".

Уголовное дело направлено в Лоухский районный суд для рассмотрения по существу.