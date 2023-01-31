Житель Карелии получил 8 лет колонии за убийство пенсионера

В Пряжинском районе мужчина признан виновным в убийстве, сообщили в Следкоме Карелии.

Как сообщили в Следкоме Карелии, установлено, ночью в сентябре 2022 года в жилом доме поселка Чална после совместного употребления спиртных напитков между знакомыми мужчинами произошла ссора. В ходе конфликта 46-летний подсудимый избил 60-летнего потерпевшего. Мужчина скончался от поученных травм.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, житель Петрозаводска жестоко избил прохожего и на прощание ударил топором по голове.