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Житель Карелии получил с новым номером телефона доступ к деньгам его бывшего хозяина

Новости. Криминал
11:13, 25 Октября 2020
фото: © Андрей Настасенко
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В Кемском районе мужчина остался без 24 тысяч рублей, забыв отключить "мобильный банк".

По сообщению МВД Карелии, 30-тилетний житель Кеми обратился в полицию после того, как с его банковского счета стали исчезать деньги. Сумма ущерба приблизилась к 24 000 рулей. При этом карта владельца всегда находилась при нем.

В ходе проверки было установлено, что деньги переводились на другие счета посредством специального приложения, привязанного к номеру его мобильного телефона.

Полицейские выяснили, что старым номером кемлянин не пользовался несколько лет. Однако в банк с заявлением об отключении дополнительной опции он не обращался. Оператором сотовой связи его номер был передан в пользование другому клиенту – 38-летнему жителю Беломорского района. Он и воспользовался беспечностью 30-летнего кемлянина. Подозреваемый признался, что обнаружил привязанный к номеру счет случайно. Мужчина попробовал перевести часть денег себе, у него получилось, после чего он повторил операцию еще несколько раз.

В настоящее время ущерб жителю Кеми полностью возмещен.

Фигурант уголовного дела находится под подпиской о невыезде.

Ранее телефонный звонок от мошенников обошелся жителю Карелии в миллион рублей.

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Комментарии

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кир
2020-10-25 13:04:43
Нет управы на оператора. :)
кир
2020-10-25 12:01:06
Простота хуже воровства? У нас лучше. :)
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