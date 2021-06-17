Реклама
Прислать новость
Аномальная жара идет в Карелию 1
17.06.2021 16:07
«Почта России» распродает в Карелии свой автотранспорт по смешным ценам 3
17.06.2021 14:33
Серьезная авария произошла на выезде из Петрозаводска, есть пострадавший (ФОТО и ВИДЕО)
17.06.2021 18:32

Житель Карелии, помешавший бывшей жене продать дом, может лишиться свободы

Новости. Криминал
13:23, 18 Июня 2021
фото: © pixabay.com

В Медвежьегорском районе мужчина, оклеветавший бывшую жену, рискует лишиться свободы на два года, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Медвежьегорского района обратилась 32-летняя горожанка и сообщила, что в интернете распространены заведомо ложные сведения, порочащие её честь и достоинство.

Заявительница рассказала, что решила продать находящийся у неё в собственности дом и разместила объявление в интернете. Поначалу желающих купить жилплощадь было много, однако затем просмотры резко упали, звонки прекратились. Жительницу Медвежьегорска это насторожило. Она зашла на веб-ресурс и обнаружила опубликованный под её постом комментарий, который гласил о том, что предлагаемое к продаже имущество якобы принадлежит совсем другому человеку, а тот, кто распространил эту информация, вводит людей в заблуждение.

Во всех обстоятельствах этой ситуации разобрался участковый. Клеветнический пост разместил 31-летний бывший супруг заявительницы. На мужчину заведено уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.06.2021, 22:57
Любарский высказался о гибели подростков на Онежском озере в Петрозаводске
13.06.2021, 16:33
Погибшая на озере в Карелии семья приехала в деревню к родственникам порыбачить
11.06.2021, 22:14
В Петрозаводске спасатели нашли тела утонувших в Онежском озере подростков (ВИДЕО)
12.06.2021, 13:42
Стали известны подробности трагедии на Онежском озере в Петрозаводске
13.06.2021, 10:26
Очевидец рассказал, что происходило на берегу Онежского озера в Петрозаводске, где утонули трое подростков
12.06.2021, 09:27
Глава Карелии ввел новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом

Аналитика

Сегодня 12:02
Капитал
Клиники на Чайкиной: Коронавирус не дремлет!
В последнее время поступают тревожные новости о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией, в том числе в Карелии.
Владимир Кванин, партия «Новые люди»: «Экологически чистая Карелия — это наша цель»
Сегодня 12:00
Зюганов: «Главная цель - отобрать голоса у нас» 5
17.06.2021 09:56
У озера 2
15.06.2021 16:13
ПМЭФ-2021: инвесторы выбирают Карелию
15.06.2021 16:00
Вся аналитика

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»