Житель Карелии, помешавший бывшей жене продать дом, может лишиться свободы

В Медвежьегорском районе мужчина, оклеветавший бывшую жену, рискует лишиться свободы на два года, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Медвежьегорского района обратилась 32-летняя горожанка и сообщила, что в интернете распространены заведомо ложные сведения, порочащие её честь и достоинство.

Заявительница рассказала, что решила продать находящийся у неё в собственности дом и разместила объявление в интернете. Поначалу желающих купить жилплощадь было много, однако затем просмотры резко упали, звонки прекратились. Жительницу Медвежьегорска это насторожило. Она зашла на веб-ресурс и обнаружила опубликованный под её постом комментарий, который гласил о том, что предлагаемое к продаже имущество якобы принадлежит совсем другому человеку, а тот, кто распространил эту информация, вводит людей в заблуждение.

Во всех обстоятельствах этой ситуации разобрался участковый. Клеветнический пост разместил 31-летний бывший супруг заявительницы. На мужчину заведено уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы.