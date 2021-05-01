Житель Карелии попался пьяным за рулем и остался без прав

Автоинспекторы Прионежского района поймали на подъезде к Петрозаводску пьяного водителя.

По сообщению полиции Прионежского района, около 7 часов утра 2 мая автоинспекторы остановили автомобиль Hyundai на подъезде к Петрозаводску. Водитель явно находился в состоянии опьянения, но пройти медицинское освидетельствование отказался. В результате сотрудники ГИБДД отстранили водителя от управления, а автомобиль поместили на штрафстоянку.

За отказ от медицинского освидетельствования водитель будет привлечен к ответственности. Статья административного кодекса предусматривает за это нарушение штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение прав от полутора до двух лет.

Напомним, вечером 30 апреля в Прионежском районе недалеко от Петрозаводска произошло ДТП со смертельным исходом.