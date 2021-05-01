Реклама на сайте
Прислать новость
В Карелии поставили остановку там, где нет ни дороги, ни автобусов (ВИДЕО) 10
Сегодня 14:03
Около полусотни больных коронавирусом в Карелии находятся в тяжелом состоянии
Сегодня 10:00
Двести человек пробежали «Километр здоровья» в Петрозаводске (ФОТО) 2
Сегодня 10:28
В Карелии разыскивается мужчина, который ушел в тапках в лес и не вернулся (ФОТО) 3
Сегодня 10:51
Кладоискатели уверены, что нашли тайник с 10 тоннами золота нацистов 2
01.05.2021 21:40
Артур Парфенчиков поздравил православных христиан с Пасхой 9
Сегодня 10:32

Житель Карелии попался пьяным за рулем и остался без прав

Новости. Происшествия
17:50, 02 Мая 2021
фото: © Владимир Гердо/ТАСС
Загрузка...

Автоинспекторы Прионежского района поймали на подъезде к Петрозаводску пьяного водителя.

По сообщению полиции Прионежского района, около 7 часов утра 2 мая автоинспекторы остановили автомобиль Hyundai на подъезде к Петрозаводску. Водитель явно находился в состоянии опьянения, но пройти медицинское освидетельствование отказался. В результате сотрудники ГИБДД отстранили водителя от управления, а автомобиль поместили на штрафстоянку.

За отказ от медицинского освидетельствования водитель будет привлечен к ответственности. Статья административного кодекса предусматривает за это нарушение штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение прав от полутора до двух лет.

Напомним, вечером 30 апреля в Прионежском районе недалеко от Петрозаводска произошло ДТП со смертельным исходом.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-05-02 18:41:59
Пропили с товарищами все деньги ночью - откупиться было нечем.((
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.04.2021, 10:30
Жители Петрозаводска обнаружили забор рядом с местом недавней вырубки деревьев
25.04.2021, 16:59
Строительная компания объяснила, что будет построено за возмутившим горожан забором в районе Петрозаводска
30.04.2021, 12:12
Конкурсная комиссия определила двух кандидатов на пост сити-менеджера Петрозаводска
01.05.2021, 16:52
Циклон «Даниель» принесет в Карелию снегопад и метель
25.04.2021, 09:52
Два автомобиля столкнулись на перекрестке в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
26.04.2021, 06:40
«Набрали бы и 200 килограммов»: стало известно особое грибное место в Карелии (ФОТО)

Аналитика

30.04.2021 14:22
Обществоведение
Школа на «пятерку» 1
Самая большая школа в Карелии может принять своих первых учеников уже в сентябре.
«В выборах участвовать не планировала» 21
30.04.2021 09:12
«Совершено циничное и дерзкое преступление» 7
29.04.2021 14:32
Когда будущее Петрозаводска в руках горожан 1
29.04.2021 14:30
Как превратить озеро в болото 2
29.04.2021 13:55
Вся аналитика

Чтиво

29.04.2021 13:32
Без политики
К врачу как на праздник: невыдуманная история о том, как дети полюбили ходить в поликлинику
С появлением «Здравляндии» разрешились не только детские страхи и капризы, но и тревога родителей за безопасность детей в условиях поликлиники.
История покупки квартиры в ипотеку с господдержкой
29.04.2021 13:30
В Петрозаводске стало солнечно
26.04.2021 15:50
архив чтиво

Медиа

День пожарной охраны в Петрозаводске 2021
30.04.2021 16:35
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»