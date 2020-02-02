Житель Карелии порадовал жену крадеными деньгами

В полицию с заявлением о краже денег с карты обратилась 46-летняя горожанка, сообщили в МВД Карелии.

С банковского счета петрозаводчанки украли 10 тысяч рублей.

Заявительнице нужны были деньги на покупки, однако ни банковской карты, ни наличных у нее с собой не было.



Женщина зашла в отделение банка и предложила незнакомцу такую схему: она через мобильное приложение переведет определенную сумму на его счет, а он обналичит и передаст ей. Мужчина согласился и сбежал с ее деньгами.

Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение 31-летнего подозреваемого. После совершения преступления он покинул город.

Житель Пудожского района рассказал правоохранителям, что приезжал в Петрозаводск в гости. Когда в банке к нему обратилась женщина – решил воспользоваться ситуацией. Деньги злоумышленник перевел жене.

Возбуждено уголовное дело.



Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Ранее мошенники украли у пенсионерки из Кондопоги 30 тысяч с банковской карты.