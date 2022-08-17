Житель Карелии пошел на все, пытаясь перевести неизвестным около 3 миллионов рублей

Сегежанин, взяв огромный кредит, настойчиво пытался отдать деньги неизвестным, но лишился только части средств.

Как сообщили в МВД Карелии, с 48-летним жителем Сегежи по телефону связался неизвестный. Представившись работником банка, он сообщил, что на имя жителя Карелии кто-то взял кредит в 2 миллиона 800 тысяч рублей и, чтобы спасти свои деньги, сегежанину немедленно надо взять такой же кредит и перевести средства на «спецсчет».

Мужчина немедленно оформил кредит, но перевести всю сумму не удалось. Сегежанин даже приобрел новый телефон в надежде, что получится перевести деньги неизвестным через онлайн-приложение, но и это не помогло. Все операции были заблокированы.

Тогда собеседник настоял на совершении перевода в отделении банка. Там мужчина успел перевести 1 миллион 800 тысяч рублей, когда, наконец, понял, что общается с мошенниками. И обратился в правоохранительные органы.

В отделении МВД Сегежского района было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».