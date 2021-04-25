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Житель Карелии пошел с ребенком покупать телефон и совершил преступление

Новости. Криминал
13:15, 26 Апреля 2021
фото: © shutterstock.com
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В Медвежьегорске мужчина украл гаджет в салоне сотовой связи, пока его пасынок оформлял себе покупку, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Медвежьегорского района обратился работник салона сотовой связи. Он сообщил, что неизвестный похитил с витрины мобильный телефон стоимостью 7 тысяч рублей. Видеокамер в торговом зале не оказалось, но сотрудник запомнил приметы одного из покупателей, поведение которого показалось ему подозрительным. На основании этого полицейские составили ориентировку с приметами возможного подозреваемого.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к преступлению причастен 47-летний местный житель, ранее уже судимый за имущественные преступления. Он дал признательные показания.

Как выяснили сотрудники уголовного розыска, мужчина пришел в магазин за компанию с пасынком, который хотел купить новый смартфон. Пока тот оформлял покупку, подозреваемый решил тоже обзавестись гаджетом, но платить за него не стал. Когда понял, что попал в поле зрения полицейских, предпринял попытку избавиться от телефона, однако был пойман с поличным.

В ходе личного досмотра стражи порядка изъяли у медвежьегорца похищенное имущество, которое тот собирался сбыть.
О краже возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

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кир
2021-04-26 13:40:52
Бороду я сбрею, а куда умище деть, - сказал он при задержании. :)
Гость
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