Житель Карелии после попойки обидел знакомого на 80 тысяч рублей

Житель Медвежьегорского района забрал у уснувшего знакомого телефон и перевел с него деньги.

В полицию Медвежьегорского района поступило заявление от 35-летнего жителя города. Он сообщил, что у него пропал мобильный телефон, после чего с банковского счета стали списывать деньги. Мужчина заблокировал карту, но с нее уже было списано почти 80 тысяч рублей.

Полицейские установили, что к преступлению причастен 33-летний знакомый потерпевшего. Он дал признательные показания.

Выяснилось, что мужчины находились в общей компании и распивали спиртное. Когда один из них заснул, подозреваемый незаметно забрал у него мобильный телефон и ушел. Потом он воспользовался мобильным приложением банка и перевел деньги потерпевшего на счета знакомых. Позже их забрал и потратил на себя.

По факту кражи с банковского счета было возбуждено уголовное дело. Фигурант возместил ущерб, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.