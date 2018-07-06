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Новости. Общество
17:20, 06 Июля 2018

Житель Карелии после угрызений совести пришел в полицию

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В Петербурге уроженец Карелии дважды продал раму от тяжелой "полуторки" и его замучила совесть.

С чистосердечным признанием он пришел в 29-й отдел полиции Московского района Петербурга. Мужчина повинился в том, что перехитрил коллекционеров, соблазнив их редкой теперь частью тяжелой военной "полуторки" – грузовика ГАЗ ААА.

Как стало известно "Фонтанке", в полицию замученный угрызениями совести мужчина явился 5 июля. Он объяснил, что раму от "трёхоски" просто нашел, а когда понял, что кусок железа представляет собой редкость, выставил его на продажу. Любители подобного антиквариата нашлись быстро — первый коллекционер купил ее за 140 тыс. рублей. Но везение карела не покинуло, потенциальные покупатели продолжали звонить, и молодой человек поддался соблазну.

Второй раз рама ушла за более скромные 80 тыс. рублей, но продавца охватило раскаяние. Полицейским он объяснил, что до преступления его довели долги. По данным "Фонтанки", чтобы с ними рассчитаться, ему не хватило бы и пяти рам — за мужчиной числятся долги по кредитам на сумму больше 700 тыс. рублей.

ГАЗ ААА — грузовой автомобиль с 6 колесами. Его производство началось в 1932 году на базе Ford, через два года автомобиль стал серийным. Строить эти машины продолжали до 1943 года, тогда завод в Горьком (сейчас – Нижний Новгород) был разрушен авиацией Люфтваффе.

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