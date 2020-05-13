Житель Карелии пострадал от рук нерадивой супруги

В начале марта в полицию поступило сообщение от жителя Сегежи, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что представители одной из микрофинансовых организаций требуют от него погасить заём, который он не брал.



Вскоре с аналогичным заявлением обратился еще один гражданин.

Полицейские выяснили, что оба события связаны друг с другом и причастна к ним 37-летняя гражданка.



Одному из заявителей женщина приходится супругой, а с другим она познакомилась при обмене квартиры.



Еще в январе прошлого года злоумышленница тайно оформила на мужчин микрозаймы в размере 5 тысяч рублей, а затем обналичила деньги и потратила. Чтобы не выдать себя, она использовала чужие банковскую карту и телефон.

Нарушительница находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Петрозаводске мужчина оформил микрозайм на знакомую.