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Житель Карелии пострадал от рук нерадивой супруги

Новости. Криминал
12:57, 14 Мая 2020
фото: © Донат Сорокин/ТАСС
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В начале марта в полицию поступило сообщение от жителя Сегежи, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что представители одной из микрофинансовых организаций требуют от него погасить заём, который он не брал.

Вскоре с аналогичным заявлением обратился еще один гражданин.

Полицейские выяснили, что оба события связаны друг с другом и причастна к ним 37-летняя гражданка.

Одному из заявителей женщина приходится супругой, а с другим она познакомилась при обмене квартиры.

Еще в январе прошлого года злоумышленница тайно оформила на мужчин микрозаймы в размере 5 тысяч рублей, а затем обналичила деньги и потратила. Чтобы не выдать себя, она использовала чужие банковскую карту и телефон.

Нарушительница находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Петрозаводске мужчина оформил микрозайм на знакомую.

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