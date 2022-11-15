Житель Карелии поверил незнакомцу в интернете и остался без денег и запчастей

Очередной случай мошенничества расследует полиция Прионежья, сообщили в МВД Карелии.

Житель Прионежского района в интернете искал автозапчасти. На одной из площадок он нашел нужный товар, но сперва надо было заполнить форму с указанием телефона. Вскоре в мессенджере с ним связался незнакомец, назвавшийся представителем магазина. Он помог выбрать товар за 73 тысяч 900 рублей, а также заявил, что, если покупатель сразу же полностью оплатит товар, то доставят деталь за счёт компании.

Житель Карелии согласился, не смутившись, что интернет-магазин попросил перевести оплату на счёт частного лица.

В результате деньги ушли, а товар не приходил. Представители компании несколько недель придумывали различные отговорки, а затем просто перестали выходить на связь. Покупатель обратился в полицию.