Житель Карелии предстанет перед судом за изнасилование

В Пудожском районе мужчина обвиняется в изнасиловании, сообщили в Следкоме Карелии.
По версии следствия, в июле 2020 года пьяный мужчина привел знакомую к себе домой, где совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера и изнасиловал. Также злоумышленник грозился убить приятельницу.
Мужчина заключен под стражу.
Уголовное дело направлено в суд.
Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Напомним, мастер по ремонту обуви насиловал детей в подвале дома в Петрозаводске.
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