Житель Карелии предстанет перед судом за изнасилование

В Пудожском районе мужчина обвиняется в изнасиловании, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в июле 2020 года пьяный мужчина привел знакомую к себе домой, где совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера и изнасиловал. Также злоумышленник грозился убить приятельницу.

Мужчина заключен под стражу.



Уголовное дело направлено в суд.



Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Напомним, мастер по ремонту обуви насиловал детей в подвале дома в Петрозаводске.