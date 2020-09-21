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Житель Карелии предстанет перед судом за изнасилование

Новости. Криминал
15:29, 22 Сентября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Денис Вышинский
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В Пудожском районе мужчина обвиняется в изнасиловании, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в июле 2020 года пьяный мужчина привел знакомую к себе домой, где совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера и изнасиловал. Также злоумышленник грозился убить приятельницу.

Мужчина заключен под стражу.

Уголовное дело направлено в суд.

Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Напомним, мастер по ремонту обуви насиловал детей в подвале дома в Петрозаводске.

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