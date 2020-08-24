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Житель Карелии предстанет перед судом за пререкания с полицейскими

Новости. Криминал
14:49, 25 Августа 2020
фото: © Владимир Гердо/ТАСС, архив
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Мужчина обвиняется в оскорблении сотрудников полиции, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 17 июля 19-летний мужчина был замечен на улице в Пряже в состоянии алкогольного опьянения.

Наряд полиции доставил нарушителя в больницу для проведения медицинского освидетельствования. Местный житель оскорбил оперативников. 

Интересно, что за год до произошедшего он уже был осужден за совершение аналогичного преступления.

Уголовное дело направлено в суд.

Ранее пьяный водитель обматерил сотрудников ГИБДД, прервавших его поездку.

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