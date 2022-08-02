Житель Карелии придумал страшную историю с ограблением для спокойствия матери

В Сегежском районе мужчина отдал новый телевизор приятелю, а своей маме и полиции рассказал об ограблении.

В сегежскую полицию поздним вечером поступило сообщение о происшествии. Житель посёлка сообщил, что к нему в квартиру через окно ворвались люди, избили его и похитили плазменный телевизор. Об этом рассказали в МВД Карелии.

На вызов «ограбленных» прибыла следственно-оперативная группа. Потерпевший, предупреждённый об ответственности за дачу заведомо ложных показаний, повторил красочную историю, обвинив во всём двух приятелей. К квартире находилась и мать 37-летнего заявителя, которая была не трезва, выкрикивала невнятные фразы.

В ходе разбирательств полицейские выяснили, что грабежа не было. В отношении товарищей заявителя было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. А вот сам рассказчик стал фигурантом уголовного дела о ложном доносе.

Как установили следователи, обвиняемый пригласил в гости товарищей. Одному из них он похвастался недавно купленным телевизором, заявив, что имеет дома ещё два подобных. Товарищ немало удивился и попросил одолжить «плазму» на время. Хозяин жилья согласился. Но как только за гостями, ушедшими не с пустыми руками захлопнулась дверь, разразился скандал, учинённый матерью мужчины. Чтобы не слышать её упрёки, он придумал историю с тяжким ограблением, выразительно при ней повторил фантазию, когда прибыли полицейские. Обвинённые в неблаговидном поступке друзья на следующий же день вернули телевизор, по трезвому размышлению рассудив, что техника им не особо нужна.

Материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд. Фантазеру грозит до трёх лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, женщина из ревности обвинила мужчину в преступлении и попала под суд в Карелии за ложный донос.