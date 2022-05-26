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Житель Карелии приехал на малую родину, вспомнил старые обиды и разгромил автомобиль

Новости. Криминал
11:20, 27 Мая 2022
фото: © yarnews.net

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В Олонце полицейские нашли подозреваемого в преступлении, сообщили в МВД Карелии.

Автомобиль 53-летнего жителя Олонца разбили его собственном дворе. Потерпевший немедленно позвонил в полицию, где быстро разобрались в случившемся.

Житель Олонца вечером услышал сработавшую сигнализацию — кто-то бил автомобиль листом фанеры по капоту, дверям и лобовому стеклу. Оказалось, что это знакомый владельца транспорта — 25-летней ранее судимый петрозаводчанин.

Молодой человек приехал из Петрозаводска на малую родину к друзьям, выпил спиртного и вспомнил о ссоре, произошедшей несколько лет назад между ним и хозяином автомобиля. Лист фанеры в руках помог совершиться сатисфакции.

Против злопамятного молодого человека, нанесшего ущерб более чем на 10 тысяч рублей, было возбуждено уголовное дело. Фигуранту может грозить до 2 лет лишения свободы.

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