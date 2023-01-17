Житель Карелии пригрозил зарезать супругу и воткнул нож в дверной косяк

В Калевальском районе женщина убежала к соседям по снегу в одних тапках, чтобы спастись от мужа, который угрожал ее зарезать, сообщили в МВД Карелии.

В полиции по Калевальскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя одного из поселков, который обвиняется в угрозе убийством.

В один из декабрьских дней мужчина находился дома и распивал спиртное. На почве личных неприязненных отношений у него возник конфликт с супругой. По версии полиции, в ходе словесной ссоры он взял кухонный нож и стал размахивать перед женщиной, угрожая её зарезать, а затем воткнул его в дверной косяк.

Испугавшись за свою жизнь и восприняв угрозу реально, потерпевшая убежала из дома без верхней одежды, в тапках, и спряталась у соседки.

Полицейские произвели осмотр места происшествия, допросили участников и свидетелей, а также изучили аудиозапись с мобильного телефона, предоставленную заявительницей, которая содержала разговор, произошедший в разгар конфликта. В ходе следствия собрана достаточная доказательная база, подтверждающая причастность обвиняемого к совершению преступления.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.