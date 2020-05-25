Житель Карелии пришел в суд со спрятанным в сапоге ножом

Оружие удалось найти с помощью ручного металлодетектора, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

В мировой суд Суоярвского района пришел мужчина, которого должны были судить за появление в общественных местах в состоянии опьянения.

На пропускном посту мужчина сообщил, что у него нет запрещенных к проносу предметов. Однако во время досмотра в резиновом сапоге нарушителя нашли складной нож.

Жителю Карелии грозит штраф в размере одной тысячи рублей.

Ранее судебные приставы Карелии рассказали о способах своей работы в условиях пандемии коронавирус.