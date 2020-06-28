Житель Карелии продал мужчине пол-литра воды за 6 тысяч рублей

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился житель Кировска.
Как сообщили в УМВД России по Кировской области, кировчанин рассказал, что на популярном сервисе нашел объявление о продаже телефона. Цена ему понравилась, в переписке с продавцом договорились о предоплате в сумме около 6 тысяч рублей и доставке.
Кировчанин перевел деньги, но когда получил посылку, в ней оказалась бутылка воды объемом пол-литра.
Оперативники установили личность злоумышленника – им оказался неработающий 30-летний житель Карелии.
Мужчина сознался в совершении мошенничества.
Ранее незнакомка пообещала подарок наивной жительнице Карелии и лишила ее денег с карты.
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