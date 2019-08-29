Житель Карелии прокутил краденные у пенсионерки 350 тысяч рублей

Мужчина знал, что пенсионерка хранила сбережения в квартире, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сегежского района обратилась 82-летняя женщина с заявлением о краже. Она обнаружила, что из ее квартиры исчезло 350 тысяч рублей.

Оперативники установили, что в квартиру пенсионерки неизвестный проник через окно, повредив стеклопакет. Полицейские разыскали свидетелей и после этого установили подозреваемого – 33-летнего местного жителя.



Он пояснил, что знал о том, что у хозяйки имеются сбережения, которые она хранит дома. Ранее он оказывал ей услуги по ремонту дачи и видел, откуда хозяйка доставала деньги. Дождавшись момента, когда она отлучилась из квартиры, он проник внутрь и забрал накопления. В этот же день уехал в Петрозаводск, где потратил незаконно добытые деньги на алкоголь, развлечения и приобретение дорого гаджета.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.