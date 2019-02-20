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Новости. Криминал
15:54, 20 Февраля 2019
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСC, архив

Житель Карелии прокутил украденные деньги в баре

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Мужчина украл у знакомого деньги с карты и потратил их в ночном заведении, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Суоярвского района поступило заявление от 23-летнего горожанина. Он рассказал, что накануне был в гостях, где в компании малознакомых граждан распивал спиртные напитки.

Утром мужчина обнаружил, что из его кармана пропала банковская карта, а на телефон пришло сообщение о списании 14, 5 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 20-летнего жителя административного центра района. По версии следствия, он вместе с потерпевшим ходил в магазин за спиртным и продуктами и запомнил пин-код от его банковской карты.

Впоследствии житель Суоярви снял деньги в банкомате и уехал в Петрозаводск, где потратил все наличные в одном из ночных заведений.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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