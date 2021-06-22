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Житель Карелии пропил камин сестры

Новости. Происшествия
16:41, 23 Июня 2021
фото: © freepik.com

В Кеми женщина пустила брата пожить, а он вынес и пропил вещи из квартиры, сообщили в МВД Карелии.

Потерпевшая, 37-летняя петрозаводчанка, обратилась в полицию с заявлением о краже. Она пояснила, что живёт в карельской столице, но на малой родине в Кеми у неё есть квартира, в которой она временно по семейным обстоятельствам приютила брата. Приехав на север республики по делам, женщина зашла проведать близкого родственника и обнаружила, что из ее жилья пропали печь-камин, электроплита, газовая плита и комод. Общая стоимость похищенного составила 48 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили причастность 42-летнего брата пострадавшей к краже. Мужчина, ранее имевший проблемы с законом, дал признательные показания и рассказал стражам порядка, что намеренно сбыл имущество сестры. Вырученные незаконным путём денежные средства он потратил на спиртные напитки.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. В настоящее время фигурант заключён под стражу за совершение других нарушений.

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