Житель Карелии просит помочь ему выиграть инвалидную коляску мечты

Электроколяска, которая может шагать по ступенькам, достанется тому, кто из участников конкурса наберет больше всех лайков за рассказ о зимних каникулах.

На своей странице «ВКонтакте» президент благотворительного фонда «Доброе сердце» в Карелии Екатерина Никитина обратилась ко всем неравнодушным пользователям соцсети за поддержкой.

«Друзья, прошу Карелию объединиться и поддержать Алексея! Для выхода во второй тур, нам необходимо набрать как можно больше лайков под этим постом Алексея. Объединившись, мы сможем исполнить мечту Алексея!» - написала Катерина.

- Меня зовут Медынцев Алексей, мне 38 лет. Всю свою жизнь, я прикован к инвалидной коляске и вся моя жизнь это борьба.

Я очень рад, что могу участвовать в этом конкурсе и попытаться выиграть коляску моей мечты. Я живу в маленьком городке, но с огромными препятствиями на пути в виде множества ступеней и бордюров. В основном я сижу дома, так как передвигаться на моей коляске очень сложно, а моя пожилая мама уже не справляется. Поэтому мир я наблюдаю из окна своей квартиры. Смотрю на гуляющих прохожих, смотрю как лето сменяется осенью, осень зимой, зима весной и так по кругу, год за годом. Мечтаю, как смогу просто прогуляться по своему родному городку, сходить в кино, магазин, к сожалению пока это только мечты. Но я верю, что любая мечта однажды исполнится, нужно просто очень верить! Зима! Мое любимое время года, каждый раз глядя на заснеженный двор и снежинки, медленно опускающиеся на землю, я мечтаю как прогуляюсь по зимнему парку, подышу морозным воздухом, покормлю белок в зимнем лесу. Все это я смогу осуществить только с коляской Caterwil GTS 4WD, ведь на моей коляске в зимнее время, прогулки ограничены площадкой у подъезда. Впереди Новый год,время когда все загадывают свои самые заветные желания . Мое единственное и заветное желание это коляска. Друзья,прошу Вас поддержать меня

На данный момент достаточно просто поставить лайк под постом на странице у Екатерины Никитиной, лайки приблизят Алексея к мечте.