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Житель Карелии провел день за решеткой из-за демонстрации нацистской символики

Новости. Общество
10:29, 30 Июня 2020
фото: © Дмитрий Серебряков/ТАСС
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Жителя Костомукши осудили за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Карелии.

Установлено, что 32-летний житель Костомукши "ВКонтакте" разместил изображения, пропагандирующие и публично демонстрирующие нацистскую атрибутику и символику.

Данные изображения были направлены на возбуждение ненависти, вражды, унижение достоинства человека по признакам национальности, происхождения и принадлежности к какой-либо социальной группе.

Мужчину осудили и назначили ему наказание в виде административного ареста сроком на одни сутки.

Правонарушитель удалил указанные материалы из соцсети.

Ранее другого жителя Карелии оштрафовали на тысячу рублей за размещение в Сети фото с нацистской символикой.

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