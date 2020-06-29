Житель Карелии провел день за решеткой из-за демонстрации нацистской символики

Жителя Костомукши осудили за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Карелии.

Установлено, что 32-летний житель Костомукши "ВКонтакте" разместил изображения, пропагандирующие и публично демонстрирующие нацистскую атрибутику и символику.

Данные изображения были направлены на возбуждение ненависти, вражды, унижение достоинства человека по признакам национальности, происхождения и принадлежности к какой-либо социальной группе.

Мужчину осудили и назначили ему наказание в виде административного ареста сроком на одни сутки.

Правонарушитель удалил указанные материалы из соцсети.

Ранее другого жителя Карелии оштрафовали на тысячу рублей за размещение в Сети фото с нацистской символикой.