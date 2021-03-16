Житель Карелии проверил свой лодочный гараж и пошел за помощью в полицию

Житель одного из поселков в Пряжинском районе остался без лодочного мотора.

Как сообщили в МВД Карелии, на прошлой неделе в пряжинскую полицию обратился 44-летний житель одного из поселков. Он обнаружил, что кто-то проник в принадлежащий ему лодочный гараж и похитил мотор. Свое имущество потерпевший не проверял с ноября прошлого года: когда именно могло быть совершено преступление, он не знал.

Полицейские выяснили, что к хищению причастен 23-летний односельчанин хозяина гаража. Он признался, залез в гараж, сломав замок, приглянувшийся лодочный мотор увез в Петрозаводск и продал.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, в Карелии пенсионерка устроила шоппинг, найдя забытую односельчанкой карту в магазине.