Житель Карелии, пытаясь уехать из гостей, угнал три автомобиля и все разбил

Сегежанин так и не смог выехать из Беломорска, зато стал фигурантом уголовного дела.

Неработающего 25-летнего жителя Сегежского района обвинили в угоне трех автомобилей и краже, сообщили в прокуратуре Карелии 22 июня. В феврале 2023-го мужчина находился в Беломорске в гостях и распивал спиртное. Когда он захотел вернуться домой, заметил в одном из дворов незапертый автомобиль, который вскоре угнал.

В состоянии опьянения мужчина наехал на металлическую трубу и повредил машину, после чего оставил ее. Затем он угнал еще один автомобиль и выехал из города, однако не справился с управлением и съехал в кювет.

На попутке он вернулся в Беломорск, где угнал третий автомобиль, и на выезде из города, в очередной раз не справившись с управлением, снова съехал в кювет.

Кроме того, в период расследования мужчина украл алкоголь в одном из магазинов Беломорска и скрылся с места преступления.

Было возбуждено уголовное дело. Виновника заключили под стражу. Свою вину он полностью признал и раскаялся в содеянном.

По совокупности преступлений суд назначил виновному два с половиной года принудительных работ с удержанием десяти процентов из заработной платы в доход государства.