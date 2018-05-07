Житель Карелии пытался убить друга бидоном

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Житель Калевальского района приговорен к обязательным работам за угрозу убийством, сообщает прокуратура Карелии.
В феврале пьяный 24-летний житель Калевальского района во время ссоры со своим знакомым со словами "я тебя убью" нанес потерпевшему три удара 35-литровым алюминиевым бидоном по голове, из-за чего последний потерял сознание.
Учитывая, что подсудимый признал свою вину и помирился с потерпевшим, суд назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ.
Приговор вступил в законную силу.
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