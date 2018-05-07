Житель Карелии пытался убить друга бидоном

Житель Калевальского района приговорен к обязательным работам за угрозу убийством, сообщает прокуратура Карелии.

В феврале пьяный 24-летний житель Калевальского района во время ссоры со своим знакомым со словами "я тебя убью" нанес потерпевшему три удара 35-литровым алюминиевым бидоном по голове, из-за чего последний потерял сознание.

Учитывая, что подсудимый признал свою вину и помирился с потерпевшим, суд назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ.

Приговор вступил в законную силу.