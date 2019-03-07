Житель Карелии расплатился свободой за бутылку джина

Мужчина украл спиртное, имея условный срок, за что сел в колонию на 4,5 года, сообщили в прокуратуре Карелии.

В ходе судебного следствия установлено, что 22-летний в торговом помещении магазина в присутствии продавца взял одну бутылку джина стоимостью 899 рублей и, не намереваясь ее оплачивать, скрылся с места преступления.

За два месяца до совершения данного преступления грабитель был осужден за совершение разбоя в группе лиц по предварительному сговору и приговорен к 4 годам лишения свободы условно.

Учитывая общественную опасность подсудимого, его склонность к совершению преступлений, отрицательную характеристику, суд отменил условное осуждение и назначил по совокупности приговоров окончательное наказание в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.