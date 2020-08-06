Житель Карелии разбил бутылку о лицо ревнивца

В Олонце окончено расследование уголовного дела о причинении легкого вреда здоровью, сообщили в МВД Карелии.

Установлено, что 59-летний житель района вернулся домой и увидел, как его сожительница распивает спиртное с незнакомым мужчиной. Он потребовал того удалиться и вместе с ним вышел на улицу.

Мужчины поссорились, и 49-летний собутыльник возлюбленной вытащил из рукава бутылку с вином и ударил по лицу хозяина дома.

У олончанина образовалась резаная рана на щеке и ухе. Мужчина обратился за медицинской помощью и написал заявление в полицию.

Уголовное дело направлено в прокуратуру.

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