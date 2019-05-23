Житель Карелии разобрал вагоны на металлолом

В Кемском районе мужчина украл с ж/д станции 14 аккумуляторных батарей, сообщили в Петрозаводском ЛО МВД на транспорте.

При проведении рейдовых мероприятий по проверке пунктов приема лома цветных металлов в Кемском районе полицейские обнаружили похищенное ранее железнодорожное имущество. Под подозрением в совершении данного противоправного деяния оказался 34-летний местный житель.

Мужчина обратил внимание на стоящие на неохраняемой территории железнодорожной станции вагоны, подготовленные на утилизацию. Он в дневное время суток совершил хищение четырех крышек подвагонных ящиков и 14 аккумуляторных батарей с вагонов электрички. Затем погрузил похищенное имущество на личный мотобуксировщик и сдал в пункт приема металлов.

Ущерб составил более 6,5 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.