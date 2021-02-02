Житель Карелии, рискуя потерять все имущество и деньги, вернул банку 200 тысяч рублей

После ареста транспорта и банковских счетов должник вернул банку деньги, сообщили в УФССП Карелии.

К судебным приставам Костомукши поступил документ в отношении гражданина, задолжавшего банку более 200 тыс. рублей. Пристав-исполнитель ввел запрет на регистрацию трех транспортных средств, принадлежащих мужчине. Далее также наложил арест на средства, находящиеся на счетах должника в банках.

Одновременно с этим мужчине рассказали о введении ареста зарегистрированного на него имущества. А в случае отсутствия погашения долга в полном объеме, на деньги должника будет обращено взыскание. Если этого будет недостаточно, он может лишиться и транспортных средств. Помимо этого будет взыскан исполнительский сбор - 7% от суммы задолженности.

После получения предостережения гражданин погасил долг в полном объеме.