Житель Карелии сядет в колонию на 8 лет за убийство приятеля в новогоднюю ночь

Житель Лоухского района зарезал приятеля из ревности, сообщили в прокуратуре Карелии.

В новогоднюю ночь 20-летний потерпевший пришел в гости к своему другу, отмечавшему праздник с женой. Молодые люди стали распивать спиртные напитки.

В какой-то момент хозяин квартиры, 30-летний житель Лоухского района, приревновал супругу к гостю, из-за чего между ними разгорелся конфликт, переросший в выяснение отношений с применением физической силы.

В ходе ссоры пьяный хозяин квартиры взял в руки нож и нанес им множественные ранения потерпевшему, одно из которых стало смертельным. Молодой человек скончался на месте до приезда скорой помощи.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

Кроме того, на осужденного возложена обязанность выплатить матери погибшего компенсацию в размере 1 миллиона рублей.