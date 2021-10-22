Житель Карелии случайно убил обидчика одним ударом кулака

В Беломорском районе осужден мужчина, который, сам того не ожидая, нанес обидчику смертельный удар кулаком по телу, сообщили в прокуратуре Карелии.

Суд установил, что 27 августа 2020 года между 46-летним жителем Беломорска и его знакомым произошел конфликт, в ходе которого 46-летний мужчина, желая проучить обидчика, нанес ему один удар кулаком по телу. Смерть потерпевшего наступила в результате тупой травмы груди и живота, переломов ребер, сопровождавшихся повреждением внутренних органов.

В суде житель Беломорска вину в совершении преступления признал, раскаялся, однако настаивал на отсутствии умысла на причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Суд при вынесении приговора оценил все доказательства, представленные стороной обвинения, и пришел к выводу о доказанности вины подсудимого в инкриминируемом деянии.

С учетом обстоятельств преступления, смягчающих обстоятельств и данных о личности осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.