Реклама

Житель Карелии случайно убил обидчика одним ударом кулака

Новости. Криминал
13:28, 22 Октября 2021
фото: © shutterstock.com / nito

Новости партнеров

В Беломорском районе осужден мужчина, который, сам того не ожидая, нанес обидчику смертельный удар кулаком по телу, сообщили в прокуратуре Карелии.

Суд установил, что 27 августа 2020 года между 46-летним жителем Беломорска и его знакомым произошел конфликт, в ходе которого 46-летний мужчина, желая проучить обидчика, нанес ему один удар кулаком по телу. Смерть потерпевшего наступила в результате тупой травмы груди и живота, переломов ребер, сопровождавшихся повреждением внутренних органов.

В суде житель Беломорска вину в совершении преступления признал, раскаялся, однако настаивал на отсутствии умысла на причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Суд при вынесении приговора оценил все доказательства, представленные стороной обвинения, и пришел к выводу о доказанности вины подсудимого в инкриминируемом деянии.

С учетом обстоятельств преступления, смягчающих обстоятельств и данных о личности осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Штази
2021-10-22 14:17:01
Служилый человек. Навыки утратил, вот и не рассчитал...
В советское время с таких подписку брали, с обязательством не применять в мирное время.
Off
2021-10-22 14:02:54
прям рэмбо ..
Кир
2021-10-22 14:22:25
Off, а ты слабак и в армии не служил по справке. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.10.2021, 19:40
В Петрозаводске администрация поликлиники опровергла информацию о нищенских зарплатах медиков
21.10.2021, 08:30
Стало известно, как будут работать магазины в выходные дни с 30 октября по 7 ноября
17.10.2021, 16:11
Реаниматолог в Карелии о больных коронавирусом: С ИВЛ снимаем единицы
18.10.2021, 16:07
Шесть привитых от коронавируса пациентов скончались с начала сентября в Карелии
17.10.2021, 18:06
Появилось видео аварии на мосту в Петрозаводске, где Infiniti превратился в автохлам
17.10.2021, 10:52
Infiniti превратился в автохлам после ДТП на Советском мосту в Петрозаводске (ФОТО)

Аналитика

Сегодня 15:41
Политкухня
«Сегодня — на съезд партии, завтра — на съезд любителей пива» 5
Зачем суд Петрозаводска допросил детского омбудсмена Геннадия Сараева по коррупционному делу экс-спикера горсовета Геннадия Боднарчука.
В Петрозаводске пройдут бесплатные семинары от Российского экспортного центра
Сегодня 13:39
Клиники на Чайкиной: выявить коронавирус за 15 минут
21.10.2021 13:54
«Это авторский вымысел, но мы опирались на древние тексты» 2
21.10.2021 13:53
«Окей, получите льготу»
20.10.2021 12:06
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:41
Кофе со сливками
«Я — аномалия системы»
На таких одержимых и держится медицина: гость рубрики «Кофе со сливками» — врач-реаниматолог Максим Ткачук.  
Пять причин обратиться во «Фрау клиник»
21.10.2021 16:53
Поморский код 3
20.10.2021 14:41
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»