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Житель Карелии сорвал цепочку с шеи ребенка

Новости. Криминал
14:16, 25 Августа 2020
фото: © pixabay.com
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В полицию с заявлением о краже обратилась петрозаводчанка, сообщили в МВД Карелии.

Она рассказала, что к ее сыну на улице подошел незнакомый мужчина и попросил одолжить велосипед. Ребенок испугался и отказался.

Тогда незнакомец приблизился и попытался уговорить мальчика. Позже ребенок заметил, что его золотая цепочка лежит на земле. Он испугался, подобрал ювелирное изделие и со слезами вернулся домой. Там и выяснилось, что золотой крестик пропал. Ущерб превысил четыре тысячи рублей.

Сотрудниками уголовного розыска была установлена личность 37-летнего подозреваемого. Мужчина в тот же день приобрел билеты на поезд и уехал к родственникам в Казань. А через полтора месяца вернулся в Петрозаводск. У вагона его встретили полицейские.

По версии полиции, он порвал цепочку на шее ребенка, а когда мальчик уехал, подобрал крестик.

Возбуждено уголовное дело.

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