Житель Карелии совершили более 20 преступлений в двух районах

Перед судом предстанут 6 жителей Пряжинского района, в числе которых и "рекордсмен" по преступлениям, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокурор Пряжинского района утвердил обвинительное заключение и направил в районный суд уголовное дело в отношении 6 уроженцев Пряжинского района, совершивших хищение имущества у односельчан и организаций, расположенных на территории Пряжинского и Суоярвского районов, а также по факту использования одним из обвиняемых заведомо подложного документа.

Доказательства свидетельствуют о причастности одного из обвиняемых к совершению 22 преступных деяний на территории указанных районов.

Преступления совершены обвиняемыми преимущественно против собственности.



Ущерб составил более 200 тысяч рублей