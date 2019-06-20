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Новости. Криминал
09:28, 20 Июня 2019
фото: ТАСС / Сергей Фадеичев

Житель Карелии совершили более 20 преступлений в двух районах

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Перед судом предстанут 6 жителей Пряжинского района, в числе которых и "рекордсмен" по преступлениям, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокурор Пряжинского района утвердил обвинительное заключение и направил в районный суд уголовное дело в отношении 6 уроженцев Пряжинского района, совершивших хищение имущества у односельчан и организаций, расположенных на территории Пряжинского и Суоярвского районов, а также по факту использования одним из обвиняемых заведомо подложного документа.

Доказательства свидетельствуют о причастности одного из обвиняемых к совершению 22 преступных деяний на территории указанных районов.

Преступления совершены обвиняемыми преимущественно против собственности.

Ущерб  составил более 200 тысяч  рублей

 

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