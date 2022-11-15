Житель Карелии спьяну решил проверить украденную вещь и попался полицейским

В Медвежьегорске местный житель устроил светопреставление и был пойман с крадеными вещами, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Медвежьегорского района поступило заявление о краже. Из квартиры местного жителя пропали шумовой пистолет, дюжина светошумовых патронов к нему, кобура и два золотых браслета, которые носила его сожительница.

Правоохранители вскоре установили личность подозреваемого — 49 гостя вечеринки, проходившей в квартире, где была совершена кража. Он рассказал, что хозяин застолья демонстрировал шумовой пистолет приглашённым. Затем он отправился спать, а подозреваемый взял пистолет с патронами и заодно украшения, хранившиеся рядом.

Золото он сдал в ломбард, выручив 11 тысяч рублей и купив на них спиртное. Затем в своей комнате в общежитии он выпил и решил проверить, как работает пистолет. Зарядив его светошумовыми патронами, он выстрелил пару раз, но этого ему показалось мало, и он расстрелял весь боезапас. Встревоженные соседи вызвали полицию, которая и задержала горе-стрелка.

Уголовное дело возбуждено о краже, совершённой с причинением значительного ущерба.