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Житель Карелии справил нужду под окно соседа, а на замечание отреагировал ударом топора

Новости. Криминал
12:31, 26 Ноября 2021
фото: © Фотобанк Лори

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В Калевальском районе местного жителя судят за угрозу убийством, сообщили в МВД Карелии.

В Калевальском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя одного из поселков района.

В полицию об этом заявил сосед. Поздним вечером мужчина вышел на улицу и обнаружил, что нарушитель отправляет естественные надобности под окном его кухни. Хозяин дома сделал замечание, на которое обвиняемый отреагировал агрессивно: поднял с земли топор, замахнулся и направил в сторону обидчика. Потерпевший успел добежать до своей квартиры, после чего топор был воткнут в дверь.

В настоящее время следователи собрали достаточную доказательную базу. Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Теперь ему предстоит ответить перед судом.

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Комментарии

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кир
2021-11-26 12:41:02
Только казнить - слов они не понимают.
Гость
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