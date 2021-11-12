Житель Карелии справил нужду под окно соседа, а на замечание отреагировал ударом топора

В Калевальском районе местного жителя судят за угрозу убийством, сообщили в МВД Карелии.

В Калевальском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя одного из поселков района.

В полицию об этом заявил сосед. Поздним вечером мужчина вышел на улицу и обнаружил, что нарушитель отправляет естественные надобности под окном его кухни. Хозяин дома сделал замечание, на которое обвиняемый отреагировал агрессивно: поднял с земли топор, замахнулся и направил в сторону обидчика. Потерпевший успел добежать до своей квартиры, после чего топор был воткнут в дверь.

В настоящее время следователи собрали достаточную доказательную базу. Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Теперь ему предстоит ответить перед судом.