Житель Карелии спрятал тело убитого приятеля в лесу

Перед судом предстанет житель поселка Лоухи, обвиняемый в убийстве приятеля, сообщает СУСК по Карелии.

По версии следствия, 18-летний житель поселка Лоухи распивал спиртное со знакомым. Мужчины поссорились, и обвиняемый избил приятеля руками и ногами, а затем фрагментом металлопластиковой трубы. От полученных травм потерпевший скончался.

Злоумышленник спрятал тело приятеля в лесу.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.