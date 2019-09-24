Житель Карелии спрятал тело убитого приятеля в лесу

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Перед судом предстанет житель поселка Лоухи, обвиняемый в убийстве приятеля, сообщает СУСК по Карелии.
По версии следствия, 18-летний житель поселка Лоухи распивал спиртное со знакомым. Мужчины поссорились, и обвиняемый избил приятеля руками и ногами, а затем фрагментом металлопластиковой трубы. От полученных травм потерпевший скончался.
Злоумышленник спрятал тело приятеля в лесу.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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