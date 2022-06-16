Житель Карелии стал героем сериала «Фермеры» (ВИДЕО)

Руководитель компании «Приладожье» Андрей Коледа стал героем сериала «Фермеры».

Третья серия сериала «Фермеры 2» посвящена истории Андрея Коледы из Питкярантского района. Он возглавляет предприятие «Приладожье» и занимается форелеводством.

Андрей Коляда ради занятий форелеводством оставил карьеру журналиста и переехал из Москвы в Карелию.

Серия «Фермеры 2» с участием карельского форелевода опубликована в сообществе «Живой Петрозаводск».