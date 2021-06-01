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Житель Карелии, покупая видеокарту, лишился денег и не увидел товар

Новости. Криминал
18:20, 02 Июня 2021
фото: © pixabay.com

Молодой житель Медвежьегорска поплатился за излишнюю доверчивость при дистанционной покупке, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Медвежьегорского района обратился 20-летний горожанин. Он хотел приобрести через интернет комплектующие к компьютеру, но стал жертвой недобросовестного продавца.

Как выяснилось, еще в начале апреля молодой человек нашел на одном из сайтов объявление о продаже видеокарты. Цена была привлекательной, и он связался с продавцом. Оказалось, что тот проживает в другом регионе. Они договорились об условиях доставки товара, после чего житель Карелии перевел в счет предоплаты три с половиной тысячи рублей. В результате, посылку он так и не получил, а продавец перестал выходить на связь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен 22-летний житель Подмосковья. Он дал признательные показания и возместил ущерб. В настоящее время по факту мошенничества возбуждено и расследуется уголовное дело.

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