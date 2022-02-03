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Житель Карелии сыграл на бирже с мошенниками и остался без 5,5 млн рублей

Новости. Происшествия
10:59, 04 Февраля 2022
фото: © RostovGazeta / pxhere.com, wikipedia.org

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В Кемском районе 46-летний мужчина решил заработать на биржевой торговле, но мошенники откорректировали его планы на прибыль, оставив без 5,5 млн рублей, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции по Кемскому району поступило заявление 46-летнего горожанина о дистанционном хищении средств. Мужчина лишился более 5,7 млн рублей, пытаясь заработать на биржевой торговле.

В полиции он указал, что увидел в сети рекламу одной из инвестиционных платформ. Информация, размещенная на сайте, гарантировала высокий доход, отсутствие финансовых рисков, постоянное сопровождение сделок персональными консультантами, надежность и безопасность операций. Там же были размещены отзывы тех, кто уже попробовал свои силы в инвестиционной деятельности и получил прибыль.

Мужчина оставил заявку на обучение и через некоторое время с ним по телефону связался персональный консультант. После экспресс курса по основам инвестирования заявитель решил открыть счет и внёс 20 тысяч рублей на депозит.

Спустя несколько дней в личном кабинете кемлянин увидел, что получил небольшую прибыль. Мужчина смог вывести на свою банковскую карту около 1 000 рублей. Эта операция убедила его в реальности заработка, и он продолжил вкладывать деньги, следуя советам консультанта. Тот убедил, что только крупные ставки могут принести значительную прибыль. Мужчина признался, что не обладает необходимой суммой, но и здесь ему предложили простой выход – оформить потребительский кредит. Консультант заверил, что каждый вложенный миллион принесет троекратный доход и северянин не только получит прибыль, но и безболезненно закроет долговые обязательства. Кемлянин поверил злоумышленнику, оформил кредит и перевел средства на различные банковские счета и номера телефонов незнакомых ему людей. По словам «финансового менеджера» в дальнейшем это поможет сократить финансовую отчетность.

Кроме заемных средств мужчина перевел и собственные деньги – чуть больше 1,7 млн рублей.

Через несколько дней в виртуальном личном кабинете мужчина увидел, что баланс увеличился вдвое и решил вывести средства. Он озвучил свое намерение финансовому консультанту и в тот же день его личный кабинет заблокировали, телефоны для связи оказались недоступными.

Мужчина понял, что все это время общался с аферистами и обратился в полицию. По заявлению кемлянина возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Полиция Карелии напоминает! Не следует слепо доверять рекламным обещаниям о высоких доходах и прибыли в сети интернет. Используя недобросовестные маркетинговые уловки, злоумышленники могут размещать на своих страницах узнаваемые логотипы, части названий известных компаний, фотографии популярных людей, которые якобы оставляют положительные отзывы о сотрудничестве. Эти приемы используют мошенники, чтобы выманить у граждан средства.

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Комментарии

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кир
2022-02-04 12:49:18
Выпороть его - запомнит надолго.
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