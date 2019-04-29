Житель Карелии сжег хлев с животными из мести

Мужчину осудили за кражу поросенка, и он решил отомстить односельчанину, сообщили в прокуратуре Карелии.

Подсудимый ранее был осужден за кражу поросенка из хлева односельчанина. В июне, через неделю после освобождения из мест лишения свободы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он решил отомстить потерпевшему.

При помощи зажигалки злоумышленник поджег скотник и баню потерпевшего, в результате чего огнем были уничтожены постройки и хранившееся в них имущество, а также погибли крупный и мелкий рогатый скот, домашняя птица и две собаки.

Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.