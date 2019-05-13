Житель Карелии, тело которого пожарные искали на пепелище, оказался живой

В поселке Сосновка пожарные три часа тушили загоревшийся дом, сообщили в отделении пожарной службы Медвежьегорского района.

Утром 8 мая произошел пожар в квартире 2-квартирного жилого дома в поселке Сосновка. Сообщение о пожаре поступило диспетчеру пожарной охраны в 8.08.

К месту пожара были отправлены дежурные караулы Повенецкого, Пиндушского и Медвежьегорского подразделений.

Для полной ликвидации пожара огнеборцам понадобилось почти три часа. В тушении принимали участие девять человек личного состава, задействовано три пожарных автомобиля.

При тушении пожара пожарные использовали аппараты для дыхания на сжатом воздухе.

Для обеспечения необходимого количества воды, пожарные автомобили заправлялись водой из Онежского озера.

Вторую квартиру пожарным удалось от огня отстоять. По информации жителей, в горящей квартире мог находиться владелец квартиры 1973 г.р. Пожарные приступили к поиску возможного тела погибшего. Однако все обошлось: когогонь потушили и начали разбирать место пожара, владелец квартиры появился живой и здоровый.