Житель Карелии травмировал мужчину выстрелом из пневматической винтовки

В Беломорском районе перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужчине.

Беломорские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного из хулиганских побуждений с применением оружия. Об этом информирует Следком.

По версии следствия, 27 июня этого года обвиняемый находился в гаражном кооперативе в Беломорске. Там он из хулиганских побуждений умышленно выстрелил из пневматической винтовки в сторону мужчины. При этом он осозновал, что тот находился в непосредственной близости от выбранной им мишени. В результате обвиняемый причинил потерпевшему тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в суд. Наказание за преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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